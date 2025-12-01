Redacción EC
Partidos de hoy, lunes 1 de diciembre de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 1 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

  • 15:00 Rayo Vallecano vs Valencia ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 14:45 Bologna vs Cremonese Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 15:15 Arouca vs Sporting Braga

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Barracas Central vs Gimnasia La Plata ESPN Premium, Disney Plus
  • 19:30 Racing Club vs Tigre ESPN Premium, Disney Plus

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:00 Medellín vs América de Cali RCN, Win Sports

