Partidos de hoy, lunes 1 de diciembre de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 1 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
España - LaLiga
- 15:00 Rayo Vallecano vs Valencia ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 14:45 Bologna vs Cremonese Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 15:15 Arouca vs Sporting Braga
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Barracas Central vs Gimnasia La Plata ESPN Premium, Disney Plus
- 19:30 Racing Club vs Tigre ESPN Premium, Disney Plus
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 Medellín vs América de Cali RCN, Win Sports