Partidos de hoy lunes 1 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 1 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Amistoso
- 6:00 Pakistán vs Bangladésh Sub-23
- 8:00 Tayikistán vs Palestina
- 11:00 Bulgaria vs Montenegro Disney Plus
- 11:00 Eslovaquia vs Malta Disney Plus
- 11:00 Maldivas vs Afganistán
- 11:30 Turquía vs Macedonia del Norte Disney Plus
- 12:00 Noruega vs Suecia Disney Plus
- 13:45 Austria vs Túnez ESPN, Disney Plus
- 18:00 Colombia vs Costa Rica RCN Televsion
- 20:00 Canadá vs Uzbekistán