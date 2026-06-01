Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy lunes 1 de junio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 1 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Amistoso

  • 6:00 Pakistán vs Bangladésh Sub-23
  • 8:00 Tayikistán vs Palestina
  • 11:00 Bulgaria vs Montenegro Disney Plus
  • 11:00 Eslovaquia vs Malta Disney Plus
  • 11:00 Maldivas vs Afganistán
  • 11:30 Turquía vs Macedonia del Norte Disney Plus
  • 12:00 Noruega vs Suecia Disney Plus
  • 13:45 Austria vs Túnez ESPN, Disney Plus
  • 18:00 Colombia vs Costa Rica RCN Televsion
  • 20:00 Canadá vs Uzbekistán

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