Partidos de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 1 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Argentina - Liga Profesional

15:00 Gimnasia La Plata vs Atlético Tucumán ESPN Premium

17:15 Platense vs Godoy Cruz TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

19:30 Santa Fe vs Once Caldas RCN, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

19:00 Delfin vs Libertad Canal del Fútbol, Zapping

Perú - Liga 2

13:00 Molinos El Pirata vs Academia Cantolao

Uruguay - Primera División

17:00 Cerro Largo vs Wanderers Disney Plus

Venezuela - Primera División de Venezuela

18:30 Caracas vs Yaracuyanos

Argentina - Primera Nacional

12:00 Agropecuario vs Almirante Brown TyC Sports

15:10 Nueva Chicago vs Gimnasia Mendoza TyC Sports

17:10 Defensores de Belgrano vs Colón TyC Sports

19:15 Ferro Carril Oeste vs Racing Córdoba TyC Sports