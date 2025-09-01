Partidos de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 1 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Gimnasia La Plata vs Atlético Tucumán ESPN Premium
- 17:15 Platense vs Godoy Cruz TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 19:30 Santa Fe vs Once Caldas RCN, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 19:00 Delfin vs Libertad Canal del Fútbol, Zapping
Perú - Liga 2
- 13:00 Molinos El Pirata vs Academia Cantolao
Uruguay - Primera División
- 17:00 Cerro Largo vs Wanderers Disney Plus
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 18:30 Caracas vs Yaracuyanos
Argentina - Primera Nacional
- 12:00 Agropecuario vs Almirante Brown TyC Sports
- 15:10 Nueva Chicago vs Gimnasia Mendoza TyC Sports
- 17:10 Defensores de Belgrano vs Colón TyC Sports
- 19:15 Ferro Carril Oeste vs Racing Córdoba TyC Sports