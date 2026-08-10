Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, lunes 10 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 10 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 Santa Clara vs Nacional Disney+ Premium

Partido Amistoso Internacional

  • 10:30 Panionios vs Olympiakos Piraeus II
  • 13:00 Volos NFC vs Kalamata

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Banfield vs Belgrano TyC Sports Internacional, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina
  • 19:15 Unión Santa Fe vs Central Córdoba SdE Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina

Chile - Primera División

  • 19:00 Audax Italiano vs Ñublense max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Rionegro Águilas vs Llaneros RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play
  • 18:00 Medellín vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:05 Junior vs Deportivo Pereira RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

  • 14:00 Técnico Universitario vs Mushuc Runa Zapping
  • 16:30 Libertad vs Universidad Católica Teleamazonas, Zapping
  • 19:00 Deportivo Cuenca vs Manta Zapping

Paraguay - Primera División

  • 16:30 Libertad vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz

Uruguay - Primera División

  • 17:00 Deportivo Maldonado vs Racing Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina

Inglaterra - EFL Cup

  • 14:00 Plymouth Argyle vs Exeter City Disney+ Premium
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