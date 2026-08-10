Partidos de hoy, lunes 10 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 10 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Santa Clara vs Nacional Disney+ Premium
Partido Amistoso Internacional
- 10:30 Panionios vs Olympiakos Piraeus II
- 13:00 Volos NFC vs Kalamata
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Banfield vs Belgrano TyC Sports Internacional, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina
- 19:15 Unión Santa Fe vs Central Córdoba SdE Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
Chile - Primera División
- 19:00 Audax Italiano vs Ñublense max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Rionegro Águilas vs Llaneros RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play
- 18:00 Medellín vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
- 20:05 Junior vs Deportivo Pereira RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A
- 14:00 Técnico Universitario vs Mushuc Runa Zapping
- 16:30 Libertad vs Universidad Católica Teleamazonas, Zapping
- 19:00 Deportivo Cuenca vs Manta Zapping
Paraguay - Primera División
- 16:30 Libertad vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 17:00 Deportivo Maldonado vs Racing Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina
Inglaterra - EFL Cup
- 14:00 Plymouth Argyle vs Exeter City Disney+ Premium