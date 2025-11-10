Partidos de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Perú - Liga 1

15:00 ADT vs Los Chankas Liga 1 MAX

Argentina - Liga Profesional

15:00 Gimnasia La Plata vs Vélez Sarsfield ESPN Premium

17:00 Deportivo Riestra vs Independiente TNT Sports

19:15 Independiente Rivadavia vs Central Córdoba SdE ESPN Premium

19:15 Argentinos Juniors vs Belgrano TNT Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

19:00 Aucas vs Delfin Canal del Fútbol, Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

15:00 Sportivo Ameliano vs 2 de Mayo Tigo Sports

17:30 Atlético Tembetary vs Nacional Asunción Tigo Sports

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

7:30 Corea del Sur Sub-17 vs Costa de Marfil Sub-17 DIRECTV, DGO

7:30 Suiza Sub-17 vs México Sub-17 DIRECTV, DGO

8:30 Colombia Sub-17 vs Corea del Norte Sub-17 DIRECTV, DGO

8:30 El Salvador Sub-17 vs Alemania Sub-17 DIRECTV, DGO

9:45 Honduras Sub-17 vs Indonesia Sub-17 DIRECTV, DGO

9:45 Zambia Sub-17 vs Brasil Sub-17 DIRECTV, DGO

10:45 Egipto Sub-17 vs Inglaterra Sub-17 DIRECTV, DGO

10:45 Venezuela Sub-17 vs Haití Sub-17 DIRECTV, DGO