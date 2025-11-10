Partidos de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 10 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 ADT vs Los Chankas Liga 1 MAX
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Gimnasia La Plata vs Vélez Sarsfield ESPN Premium
- 17:00 Deportivo Riestra vs Independiente TNT Sports
- 19:15 Independiente Rivadavia vs Central Córdoba SdE ESPN Premium
- 19:15 Argentinos Juniors vs Belgrano TNT Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 19:00 Aucas vs Delfin Canal del Fútbol, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:00 Sportivo Ameliano vs 2 de Mayo Tigo Sports
- 17:30 Atlético Tembetary vs Nacional Asunción Tigo Sports
Copa Mundial Sub-17 de la FIFA
- 7:30 Corea del Sur Sub-17 vs Costa de Marfil Sub-17 DIRECTV, DGO
- 7:30 Suiza Sub-17 vs México Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:30 Colombia Sub-17 vs Corea del Norte Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:30 El Salvador Sub-17 vs Alemania Sub-17 DIRECTV, DGO
- 9:45 Honduras Sub-17 vs Indonesia Sub-17 DIRECTV, DGO
- 9:45 Zambia Sub-17 vs Brasil Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Egipto Sub-17 vs Inglaterra Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Venezuela Sub-17 vs Haití Sub-17 DIRECTV, DGO