Partidos de hoy lunes 11 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Perú - Liga 1
- 13:00 Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético Liga 1 Max
- 20:30 Sport Boys vs Universitario Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Tottenham Hotspur vs Leeds United ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 14:00 Rayo Vallecano vs Girona ESPN 3, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 13:45 Napoli vs Bologna ESPN2, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Tondela vs Moreirense
- 14:15 Santa Clara vs Nacional
- 14:15 Gil Vicente vs Arouca
- 14:15 Benfica vs Sporting Braga
- 14:15 Rio Ave vs Sporting CP
- 14:15 Estrela vs Famalicão
- 14:15 Vitória Guimarães vs Casa Pia
Uruguay - Primera División
- 15:00 Deportivo Maldonado vs Boston River Disney+ Premium
- 18:30 Cerro Largo vs Peñarol Disney+ Premium