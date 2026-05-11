Por Redacción EC

Partidos de hoy lunes 11 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Perú - Liga 1

  • 13:00 Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético Liga 1 Max
  • 20:30 Sport Boys vs Universitario Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Tottenham Hotspur vs Leeds United ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 14:00 Rayo Vallecano vs Girona ESPN 3, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 13:45 Napoli vs Bologna ESPN2, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 Tondela vs Moreirense
  • 14:15 Santa Clara vs Nacional
  • 14:15 Gil Vicente vs Arouca
  • 14:15 Benfica vs Sporting Braga
  • 14:15 Rio Ave vs Sporting CP
  • 14:15 Estrela vs Famalicão
  • 14:15 Vitória Guimarães vs Casa Pia

Uruguay - Primera División

  • 15:00 Deportivo Maldonado vs Boston River Disney+ Premium
  • 18:30 Cerro Largo vs Peñarol Disney+ Premium
