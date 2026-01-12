Redacción EC
Partidos de hoy, lunes 12 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 12 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

  • 15:00 Sevilla vs Celta ESPN, Disney Plus

Italia - Serie A

  • 12:30 Genoa vs Cagliari ESPN, Disney Plus
  • 14:45 Juventus vs Cremonese Disney Plus

Inglaterra - FA Cup

  • 14:45 Liverpool vs Barnsley Disney Plus

Francia - Copa de Francia

  • 15:10 PSG vs Paris FC Zapping

Arabia Saudita - Pro League

  • 10:10 Al Hazm vs Al Najma Canal GOAT
  • 12:30 Al Ittifaq vs Al Khaleej QQ Sport
  • 12:30 Al Hilal vs Al Nassr Zapping TV, Claro TV+

