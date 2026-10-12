Partidos de hoy, lunes 12 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 12 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Coventry City vs Newcastle United Disney+ Premium
España - LaLiga
- 14:00 Levante vs Sevilla DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 11:30 Atalanta vs Venezia ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Torino vs Udinese ESPN2, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Famalicão vs Alverca Disney+ Premium Brazil, Sport TV1
Argentina - Liga Profesional
- 14:00 Lanús vs Vélez Sarsfield Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Argentina, ESPN Premium Argentina
- 16:30 Gimnasia Mendoza vs Newell’s Old Boys Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz
Bolivia - Primera División
- 14:00 Gualberto Villarroel SJ vs Guabirá Entel Gol
- 16:15 Always Ready vs Independiente Petrolero Entel Gol
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Coritiba vs Botafogo Fanatiz, Canal del Futbol, Amazon Prime Video
- 17:30 Chapecoense vs Athletico-PR Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 19:00 RB Bragantino vs Cruzeiro Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Chile - Primera División
- 15:00 Universidad Chile vs Ñublense max chile, TNT SPORTS Premium
Paraguay - Primera División
- 15:00 2 de Mayo vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
- 17:20 Nacional Asunción vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
Asia - AFC Champions League Elite
- 8:45 Pakhtakor vs Al Quadisiya Disney+ Premium
- 11:00 Tractor Sazi vs Al Shamal Disney+ Premium Brazil
- 11:00 Al Wasl vs Al-Ahli Disney+ Premium
- 13:15 Al Quwa Al Jawiya vs Al Ain Disney+ Premium Brazil
- 13:15 Al Nassr vs Neftchi Disney+ Premium
- 13:15 Al Gharafa vs Esteghlal Disney+ Premium Brazil