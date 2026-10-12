Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, lunes 12 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 12 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Coventry City vs Newcastle United Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 14:00 Levante vs Sevilla DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 11:30 Atalanta vs Venezia ESPN2, Disney+ Premium
  • 13:45 Torino vs Udinese ESPN2, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 Famalicão vs Alverca Disney+ Premium Brazil, Sport TV1

Argentina - Liga Profesional

  • 14:00 Lanús vs Vélez Sarsfield Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Argentina, ESPN Premium Argentina
  • 16:30 Gimnasia Mendoza vs Newell’s Old Boys Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Gualberto Villarroel SJ vs Guabirá Entel Gol
  • 16:15 Always Ready vs Independiente Petrolero Entel Gol

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Coritiba vs Botafogo Fanatiz, Canal del Futbol, Amazon Prime Video
  • 17:30 Chapecoense vs Athletico-PR Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 19:00 RB Bragantino vs Cruzeiro Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

Chile - Primera División

  • 15:00 Universidad Chile vs Ñublense max chile, TNT SPORTS Premium

Paraguay - Primera División

  • 15:00 2 de Mayo vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
  • 17:20 Nacional Asunción vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay

Asia - AFC Champions League Elite

  • 8:45 Pakhtakor vs Al Quadisiya Disney+ Premium
  • 11:00 Tractor Sazi vs Al Shamal Disney+ Premium Brazil
  • 11:00 Al Wasl vs Al-Ahli Disney+ Premium
  • 13:15 Al Quwa Al Jawiya vs Al Ain Disney+ Premium Brazil
  • 13:15 Al Nassr vs Neftchi Disney+ Premium
  • 13:15 Al Gharafa vs Esteghlal Disney+ Premium Brazil

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