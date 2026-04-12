Partidos de hoy, lunes 13 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Manchester United vs Leeds United Disney+ Premium, ESPN, Zapping, Claro TV+
España - LaLiga
- 14:0 Levante vs Getafe ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 13:45 Fiorentina vs Lazio Disney+ Premium, Claro TV+
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Tondela vs Gil Vicente Sport TV1
Argentina - Liga Profesional
- 14:30 Defensa y Justicia vs Talleres Córdoba Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN
- 14:30 Sarmiento vs Gimnasia La Plata TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
- 17:00 Lanús vs Banfield TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, Disney+ Premium
- 19:30 Vélez Sarsfield vs Central Córdoba TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports, Max
Bolivia - Primera División
- 19:00 Real Tomayapo vs Real Potosí Futbol Canal, Entel TV
Chile - Primera División de Chile
- 19:00 Unión La Calera vs Deportes Concepción Max, TNT SPORTS Premium
Uruguay - Primera División
- 18:00 Peñarol vs Liverpool Disney+ Premium, DIRECTV Sports,
Ecuador - Copa Ecuador
- 15:00 Primero de Mayo vs Santo Domingo DIRECTV Sports, DGO
Asia - AFC Champions League Elite
- 9:45 Al-Ahli vs Al Duhail Disney+ Premium
- 13:00 Al Hilal vs Al Sadd Disney+ Premium
Norteamérica - Campeonato W de CONCACAF
- 19:00 Curazao vs Aruba Disney+ Premium, Paramount+
- 20:00 Belice vs Anguila Disney+ Premium, Paramount+
España - LaLiga SmartBank
- 13:30 Real Valladolid vs Éibar Disney+ Premium