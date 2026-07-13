Por Redacción EC

Partidos de hoy, lunes 13 de julio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 13 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Uruguay - Primera División

  • 17:00 | Cerro Largo vs Defensor Sporting - Disney+ Premium, DIRECTV

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