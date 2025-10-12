Partidos de hoy, lunes 13 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Perú - Liga 1
- 13:00 UTC vs Cienciano Liga 1 Max
- 15:15 Juan Pablo II College vs Deportivo Garcilaso Liga 1 Max
Clasificación Mundial
- 13:45 Suecia vs Kosovo Disney+ Premium
- 13:45 Gales vs Bélgica Disney+ Premium
- 13:45 Macedonia del Norte vs Kazajstán Disney+ Premium
- 13:45 Ucrania vs Azerbaiyán Disney+ Premium
- 13:45 Islandia vs Francia Disney+ Premium
- 13:45 Eslovenia vs Suiza Disney+ Premium
- 13:45 Eslovaquia vs Luxemburgo Disney+ Premium
- 13:45 Irlanda del Norte vs Alemania Disney+ Premium
- 19:00 Honduras vs Haití Deportes TVC
- 21:00 Costa Rica vs Nicaragua Teletica
Argentina - Liga Profesional
- 16:30 Platense vs Deportivo Riestra TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 17:15 Once Caldas vs Medellín RCN, Win+ Futbol
- 19:30 Fortaleza CEIF vs Boyacá Chicó RCN, Win+ Futbol
Amistoso
- 7:45 Uzbekistán vs Uruguay AUF TV