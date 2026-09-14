Partidos de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 14 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Leeds United vs. Newcastle & Hove Albion Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, DAZN Spain
Italia - Serie A
- 11:30 Como vs. Parma ESPN2, Disney+ Premium
- 11:30 Torino vs Roma Disney+ Premium
- 13:45 Sassuolo vs Juventus Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Deportivo Riestra vs Lanús Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 17:00 Banfield vs Barracas Central TyC Sports Internacional, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz
- 19:15 Instituto vs Estudiantes Río Cuarto TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz
Brasil - Brasileirão
- 18:00 Bahia vs Remo Globo, Fanatiz
Chile - Primera División de Chile
- 18:30 Unión La Calera vs Deportes Limache max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 América de Cali vs Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 19:00 Universidad Católica vs Orense Zapping