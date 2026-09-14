Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 14 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Leeds United vs. Newcastle & Hove Albion Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, DAZN Spain

Italia - Serie A

  • 11:30 Como vs. Parma ESPN2, Disney+ Premium
  • 11:30 Torino vs Roma Disney+ Premium
  • 13:45 Sassuolo vs Juventus Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Deportivo Riestra vs Lanús Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
  • 17:00 Banfield vs Barracas Central TyC Sports Internacional, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz
  • 19:15 Instituto vs Estudiantes Río Cuarto TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz

Brasil - Brasileirão

  • 18:00 Bahia vs Remo Globo, Fanatiz

Chile - Primera División de Chile

  • 18:30 Unión La Calera vs Deportes Limache max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:00 América de Cali vs Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 19:00 Universidad Católica vs Orense Zapping
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