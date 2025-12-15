Partidos de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 15 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Manchester United vs AFC BournemouthDisney+ Premium Chile, Palace TV+, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+
España - LaLiga
- 15:00 Rayo Vallecano vs Real Betis ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Brazil, ESPN2 Argentina
Italia - Serie A
- 14:45 Roma vs Como Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+
Portugal - Primeira Liga
- 12:30 Nacional vs Tondela Sport TV2, Ring.bg, Sport 2 Hungary, Cytavision Sports 5
- 13:45 Sporting Braga vs Santa Clara Sport TV2, Ring.bg, Sport 2 Hungary, Cytavision Sports 5
- 15:45 Porto vs Estrela Sport TV2, Ring.bg, Sport 2 Hungary, Cytavision Sports 5
Bolivia - Primera División
- 14:00 San Antonio Bulo Bulo vs Real Oruro Futbol Canal
- 18:00 Aurora vs ABB Futbol Canal
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 19:00 Emelec vs El Nacional Zapping TV