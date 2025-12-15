Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 15 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 15:00 Manchester United vs AFC BournemouthDisney+ Premium Chile, Palace TV+, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+

España - LaLiga

  • 15:00 Rayo Vallecano vs Real Betis ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Brazil, ESPN2 Argentina

Italia - Serie A

  • 14:45 Roma vs Como Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+

Portugal - Primeira Liga

  • 12:30 Nacional vs Tondela Sport TV2, Ring.bg, Sport 2 Hungary, Cytavision Sports 5
  • 13:45 Sporting Braga vs Santa Clara Sport TV2, Ring.bg, Sport 2 Hungary, Cytavision Sports 5
  • 15:45 Porto vs Estrela Sport TV2, Ring.bg, Sport 2 Hungary, Cytavision Sports 5

Bolivia - Primera División

  • 14:00 San Antonio Bulo Bulo vs Real Oruro Futbol Canal
  • 18:00 Aurora vs ABB Futbol Canal

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 19:00 Emelec vs El Nacional Zapping TV

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS