Partidos de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 15 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

  • 14:00 Espanyol vs Mallorca DirecTV Sports

Italia - Serie A

  • 11:30 Hellas Verona vs Cremonese Disney+ Premium
  • 13:45 Como vs Genoa Disney+ Premium

Brasil - Brasileirão

  • 18:00 Bahia vs Cruzeiro

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 19:00 Manta vs Aucas Canal del Futbol, Zapping

Asia - AFC Champions League Elite

  • 11:00 Al Wahda vs Al Ittihad Disney+ Premium
  • 13:15 Al-Ahli vs Nasaf Disney+ Premium

Turquía - Super Lig

  • 12:00 Rizespor vs Gençlerbirliği

