Partidos de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 15 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

14:00 Espanyol vs Mallorca DirecTV Sports

Italia - Serie A

11:30 Hellas Verona vs Cremonese Disney+ Premium

13:45 Como vs Genoa Disney+ Premium

Brasil - Brasileirão

18:00 Bahia vs Cruzeiro

Ecuador - Serie A de Ecuador

19:00 Manta vs Aucas Canal del Futbol, Zapping

Asia - AFC Champions League Elite

11:00 Al Wahda vs Al Ittihad Disney+ Premium

13:15 Al-Ahli vs Nasaf Disney+ Premium

Turquía - Super Lig

12:00 Rizespor vs Gençlerbirliği