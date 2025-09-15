Partidos de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 15 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
España - LaLiga
- 14:00 Espanyol vs Mallorca DirecTV Sports
Italia - Serie A
- 11:30 Hellas Verona vs Cremonese Disney+ Premium
- 13:45 Como vs Genoa Disney+ Premium
Brasil - Brasileirão
- 18:00 Bahia vs Cruzeiro
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 19:00 Manta vs Aucas Canal del Futbol, Zapping
Asia - AFC Champions League Elite
- 11:00 Al Wahda vs Al Ittihad Disney+ Premium
- 13:15 Al-Ahli vs Nasaf Disney+ Premium
Turquía - Super Lig
- 12:00 Rizespor vs Gençlerbirliği