Partidos de hoy, lunes 16 de febrero del 2026: horarios y canales ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, lunes 16 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 16 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

  • 15:00 Girona vs Barcelona DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 14:45 Cagliari vs Lecce ESPN, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 15:15 Rio Ave vs Moreirense

Inglaterra - FA Cup

  • 14:30 Macclesfield vs Brentford

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Deportivo Riestra vs Newell’s Old Boys ESPN Premium, Disney+ Premium

Uruguay - Primera División

  • 17:00 Albion vs Cerro Disney+ Premium Chile
  • 19:30 Torque vs Juventud Disney+ Premium Chile

