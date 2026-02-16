Partidos de hoy, lunes 16 de febrero del 2026: horarios y canales ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, lunes 16 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

España - LaLiga

15:00 Girona vs Barcelona DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

14:45 Cagliari vs Lecce ESPN, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

15:15 Rio Ave vs Moreirense

Inglaterra - FA Cup

14:30 Macclesfield vs Brentford

Argentina - Liga Profesional

17:00 Deportivo Riestra vs Newell’s Old Boys ESPN Premium, Disney+ Premium

Uruguay - Primera División

17:00 Albion vs Cerro Disney+ Premium Chile

19:30 Torque vs Juventud Disney+ Premium Chile