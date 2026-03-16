Partidos de hoy, lunes 16 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy, lunes 16 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Brentford vs Wolverhampton Wanderers ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 15:00 Rayo Vallecano vs Levante ESPN3, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 14:45 Cremonese vs Fiorentina Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 13:30 Aldosivi vs Huracán TyC Sports, Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN
- 13:30 Barracas Central vs Atlético Tucumán Fanatiz, TNT Sports, Max, Fanatiz
- 16:30 San Lorenzo vs Defensa y Justicia TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
- 18:00 Racing Club vs Estudiantes Río Cuarto Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
- 20:15 Instituto vs Independiente TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
Brasil - Brasileirão
- 18:00 Chapecoense vs Grêmio Fanatiz, SporTV
Chile - Primera División
- 16:00 Unión La Calera vs O’Higgins Max, TNT Sports
- 18:30 Colo-Colo vs Huachipato Max, TNT Sports
Uruguay - Primera División
- 15:00 Danubio vs Juventud Disney+ Premium
- 18:00 Liverpool vs Torque Disney+ Premium