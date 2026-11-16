Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Perú - Liga 1

  • 13:00 UTC Cajamarca vs Los Chankas Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:15 Deportivo Moquegua vs Atlético Grau Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:15 Cusco vs ADT Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

Europa - Liga de Naciones de la UEFA

  • 10:00 Islas Feroe vs Moldavia Disney+ Premium
  • 10:00 Kazajstán vs Eslovaquia Disney+ Premium
  • 12:00 Lituania vs Liechtenstein Disney+ Premium
  • 12:00 Estonia vs Bulgaria Disney+ Premium
  • 12:00 Islandia vs Luxemburgo Disney+ Premium
  • 14:45 Grecia vs Serbia Disney+ Premium
  • 14:45 Alemania vs Países Bajos Disney+ Premium
  • 14:45 Suiza vs Escocia Disney+ Premium
  • 14:45 Macedonia del Norte vs Eslovenia Disney+ Premium
  • 14:45 Gibraltar vs Malta Disney+ Premium

Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF

  • 14:00 Guyana vs Puerto Rico YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus
  • 14:00 Guadalupe vs Bermudas YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX
  • 14:00 Cuba vs Granada YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX
  • 19:00 Martinica vs Aruba YouTube, CONCACAF GO, Telearuba, Fox Soccer Plus
  • 19:00 Trinidad y Tobago vs Antigua y Barbuda YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2
  • 20:00 Canadá vs Guatemala YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 1

Uruguay - Primera División

  • 18:00 Wanderers vs Juventud Disney+ Premium, DIRECTV Sports

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