Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
- 13:00 UTC Cajamarca vs Los Chankas Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:15 Deportivo Moquegua vs Atlético Grau Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:15 Cusco vs ADT Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 10:00 Islas Feroe vs Moldavia Disney+ Premium
- 10:00 Kazajstán vs Eslovaquia Disney+ Premium
- 12:00 Lituania vs Liechtenstein Disney+ Premium
- 12:00 Estonia vs Bulgaria Disney+ Premium
- 12:00 Islandia vs Luxemburgo Disney+ Premium
- 14:45 Grecia vs Serbia Disney+ Premium
- 14:45 Alemania vs Países Bajos Disney+ Premium
- 14:45 Suiza vs Escocia Disney+ Premium
- 14:45 Macedonia del Norte vs Eslovenia Disney+ Premium
- 14:45 Gibraltar vs Malta Disney+ Premium
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 14:00 Guyana vs Puerto Rico YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus
- 14:00 Guadalupe vs Bermudas YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX
- 14:00 Cuba vs Granada YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX
- 19:00 Martinica vs Aruba YouTube, CONCACAF GO, Telearuba, Fox Soccer Plus
- 19:00 Trinidad y Tobago vs Antigua y Barbuda YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2
- 20:00 Canadá vs Guatemala YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 1
Uruguay - Primera División
- 18:00 Wanderers vs Juventud Disney+ Premium, DIRECTV Sports
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