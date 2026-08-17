Partidos de hoy, lunes 17 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 17 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

14:00 Deportivo La Coruña vs Elche DIRECTV Sports, DGO

Portugal - Primeira Liga

14:15 Casa Pia vs Benfica

Italia - Copa de Italia

11:00 Pisa vs Empoli DIRECTV Sports, DGO

11:30 Sassuolo vs Cesena DIRECTV Sports, DGO

13:45 Cremonese vs Sampdoria DIRECTV Sports, DGO

14:15 Palermo vs Lecce DIRECTV Sports, DGO

Argentina - Liga Profesional

12:45 Estudiantes Río Cuarto vs Atlético Tucumán

15:00 Lanús vs Independiente

17:15 Vélez Sarsfield vs Defensa y Justicia

19:30 Gimnasia Mendoza vs Talleres Córdoba

Brasil - Brasileirão

18:00 Internacional vs Remo International, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping

Chile - Primera División

19:30 Palestino vs Huachipato max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

16:05 Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

18:10 Millonarios vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

19:00 Macará vs Universidad Católica Zapping