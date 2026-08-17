Partidos de hoy, lunes 17 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 17 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
España - LaLiga
- 14:00 Deportivo La Coruña vs Elche DIRECTV Sports, DGO
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Casa Pia vs Benfica
Italia - Copa de Italia
- 11:00 Pisa vs Empoli DIRECTV Sports, DGO
- 11:30 Sassuolo vs Cesena DIRECTV Sports, DGO
- 13:45 Cremonese vs Sampdoria DIRECTV Sports, DGO
- 14:15 Palermo vs Lecce DIRECTV Sports, DGO
Argentina - Liga Profesional
- 12:45 Estudiantes Río Cuarto vs Atlético Tucumán
- 15:00 Lanús vs Independiente
- 17:15 Vélez Sarsfield vs Defensa y Justicia
- 19:30 Gimnasia Mendoza vs Talleres Córdoba
Brasil - Brasileirão
- 18:00 Internacional vs Remo International, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
Chile - Primera División
- 19:30 Palestino vs Huachipato max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 16:05 Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
- 18:10 Millonarios vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A
- 19:00 Macará vs Universidad Católica Zapping