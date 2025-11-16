Redacción EC
Partidos de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 17 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Amistoso internacional

  • 12:00 Cabo Verde vs Egipto DSports, DGO

Eliminatorias al Mundial

  • 14:45 Países Bajos vs Lituania Disney Plus, ESPN 2
  • 14:45 Alemania vs Eslovaquia Disney Plus, ESPN
  • 14:45 Irlanda del Norte vs Luxemburgo Disney Plus
  • 14:45 Malta vs Polonia Disney Plus
  • 14:45 Montenegro vs Croacia Disney Plus
  • 14:45 República Checa vs Gibraltar Disney Plus

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Belgrano vs Unión Santa Fe Fanatiz
  • 15:00 Defensa y Justicia vs Independiente Rivadavia Disney Plus, Fanatiz
  • 15:00 Barracas Central vs Huracán Fanatiz, TyC Sports
  • 17:30 Platense vs Gimnasia LP Fanatiz, TyC Sports

Ecuador - Copa de Ecuador

  • 19:00 Emelec vs Liga de Quito DSports 4, DGO


