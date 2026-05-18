Partidos de hoy lunes 18 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 18 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

14:00 Arsenal vs Burnley ESPN, Disney+ Premium

Bolivia - Primera División

18:00 Real Potosí vs San Antonio Bulo Bulo Entel TV, Entel Gol

Ecuador - Serie A

19:00 Guayaquil City vs Orense Zapping

Uruguay - Primera División

16:30 Deportivo Maldonado vs Danubio Disney+ Premium

España - LaLiga SmartBank