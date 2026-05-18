Partidos de hoy lunes 18 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 18 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Arsenal vs Burnley ESPN, Disney+ Premium
Bolivia - Primera División
- 18:00 Real Potosí vs San Antonio Bulo Bulo Entel TV, Entel Gol
Ecuador - Serie A
- 19:00 Guayaquil City vs Orense Zapping
Uruguay - Primera División
- 16:30 Deportivo Maldonado vs Danubio Disney+ Premium
España - LaLiga SmartBank
- 13:30 Leganés vs Huesca Disney+ Premium