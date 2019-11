Este lunes 18 de noviembre del 2019 puedes seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, Argentina y Uruguay protagonizarán un vibrante amistoso FIFA en el Estadio de Bloomfield. El encuentro entre ambas selecciones fue programado para las 14:15 horas. Imperdible.

Además, hoy también jugará España con Rumania por el Grupo F de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. El duelo, que se disputará en el Wanda Metropolitano, arrancará a las 14:45 horas.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, lunes 18 de noviembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Liga 1 – Perú

15:00 | Real Garcilaso vs. Unión Comercio | Gol Perú

Eliminatorias de la Euro

14:45 | Irlanda vs. Dinamarca | ESPN

14:45 | Gibraltar vs. Suiza | DIRECTV Sports

14:45 | Suecia vs. Islas Feroe | ESPN

14:45 | España vs. Rumania | DIRECTV Sports

14:45 | Malta vs. Noruega | Sky HD

14:45 | Liechtenstein vs. Bosnia | Sky HD

14:45 | Italia vs. Armenia | DIRECTV Sports

14:45 | Grecia vs. Finlandia | DIRECTV Sports

Copa de la Liga Inglesa

14:45 | Oxford United vs. Manchester City | Sky Go

Brasileirao – Brasil

17:30 | Vasco da Gama vs. Goiás | Premiere FC

18:00 | Cruzeiro vs. Avaí | PFC Internacional

Amistosos FIFA

13:00 | Hungría Sub 21 vs. Austria Sub 21 | ORF Sport Plus

14:15 | Argentina vs. Uruguay | TyC Sports y VTV Uruguay

14:30 | Portugal Sub 20 vs. Alemania Sub 20 | ProSieben