Partidos de hoy, lunes 19 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 19 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 15:00 Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 15:00 Elche vs Sevilla ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 12:30 Cremonese vs Verona Disney+ Premium
  • 14:45 Lazio vs Como Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 15:15 Estrela vs Estoril

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Cúcuta Deportivo vs Once Caldas RCN, Win Sports

Sudamérica - Serie Río de la Plata

  • 18:45 Racing vs Univ. Concepción Disney+ Premium

Argentina - Copa Argentina

  • 19:15 Estudiantes vs Ituzaingó TyC Sports

