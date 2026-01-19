Partidos de hoy, lunes 19 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 19 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth Disney+ Premium
España - LaLiga
- 15:00 Elche vs Sevilla ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 12:30 Cremonese vs Verona Disney+ Premium
- 14:45 Lazio vs Como Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 15:15 Estrela vs Estoril
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Cúcuta Deportivo vs Once Caldas RCN, Win Sports
Sudamérica - Serie Río de la Plata
- 18:45 Racing vs Univ. Concepción Disney+ Premium
Argentina - Copa Argentina
- 19:15 Estudiantes vs Ituzaingó TyC Sports