Partidos de hoy, lunes 19 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, lunes 19 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Tottenham Hotspur vs Coventry City ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 14:00 Getafe vs Rayo Vallecano DIRECTV Sports
Italia - Serie A
- 11:30 Monza vs Cagliari ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Parma vs Torino Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Sporting Braga vs Gil Vicente
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Newell’s Old Boys vs Central Córdoba SdE TNT Sports Argentina, inter, Max Argentina
- 17:00 Sarmiento vs Barracas Central ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium
- 19:15 Deportivo Riestra vs Unión Santa Fe ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 20:05 Deportivo Pasto vs Alianza Win+
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