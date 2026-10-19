Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, lunes 19 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, lunes 19 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Tottenham Hotspur vs Coventry City ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 14:00 Getafe vs Rayo Vallecano DIRECTV Sports

Italia - Serie A

  • 11:30 Monza vs Cagliari ESPN2, Disney+ Premium
  • 13:45 Parma vs Torino Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 Sporting Braga vs Gil Vicente

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Newell’s Old Boys vs Central Córdoba SdE TNT Sports Argentina, inter, Max Argentina
  • 17:00 Sarmiento vs Barracas Central ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium
  • 19:15 Deportivo Riestra vs Unión Santa Fe ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:05 Deportivo Pasto vs Alianza Win+

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