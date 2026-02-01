Redacción EC
Partidos de hoy, lunes 2 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 2 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Comerciantes Unidos vs Deportivo Moquegua Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Arabia Saudita - Saudí Pro League

  • 10:15 Añ Riyadh vs Al Nassr Zapping, Claro TV
  • Inglaterra - Premier League
  • 15:00 Sunderland vs Burnley ESPN 4, Disney+ Premium
  • 15:00 Mallorca vs Sevilla ESPN 2, Disney+ Premium Chile

Italia - Serie A

  • 14:45 Udinese vs Roma Disney+ Premium, ESPN 5

Portugal - Primeira Liga

  • 13:45 AVS vs Sporting Braga Disney+ Premium, Sport TV2
  • 15:45 Casa Pia vs Porto ESPN4, Zapping, Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 15:30 Gimnasia La Plata vs Aldosivi ESPN Premium, Disney+ Premium, Fanatiz
  • 17:45 Tigre vs Racing Club TyC Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 17:45 Defensa y Justicia vs Estudiantes Fanatiz, fuboTV, TyC Sports
  • 20:00 Unión Santa Fe vs Gimnasia Mendoza Fanatiz
  • 20:00 Argentinos Juniors vs Belgrano TyC Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium

Chile - Primera División de Chile

  • 16:00 Everton vs Unión La Calera TNT Sports Go, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:20 Inter Bogotá vs Deportes Tolima Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 Deportivo Pereira vs Junior Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:00 Deportivo Recoleta vs Libertad DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • 18:15 Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports, Tigo Sports

Norteamérica - Campeonato Sub-17 Femenino de la CONCACAF

  • 14:00 Guyana Sub-17 vs St. Vincent & The Grenadines Sub-17
  • Disney+ Premium
  • 15:00 Islas Caimán Sub-17 vs St. Lucia Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
  • 17:00 Granada Sub-17 vs Anguila Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
  • 18:00 Haití Sub-17 vs Guatemala Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2
  • 19:00 Honduras Sub-17 vs Jamaica Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
  • 20:00 Costa Rica Sub-17 vs Cuba Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2

Turquía - Super Lig

  • 12:00 Kocaelispor vs Fenerbahçe Disney+ Premium

