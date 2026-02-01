Partidos de hoy, lunes 2 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 2 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Comerciantes Unidos vs Deportivo Moquegua Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Arabia Saudita - Saudí Pro League
- 10:15 Añ Riyadh vs Al Nassr Zapping, Claro TV
- Inglaterra - Premier League
- 15:00 Sunderland vs Burnley ESPN 4, Disney+ Premium
- 15:00 Mallorca vs Sevilla ESPN 2, Disney+ Premium Chile
Italia - Serie A
- 14:45 Udinese vs Roma Disney+ Premium, ESPN 5
Portugal - Primeira Liga
- 13:45 AVS vs Sporting Braga Disney+ Premium, Sport TV2
- 15:45 Casa Pia vs Porto ESPN4, Zapping, Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 15:30 Gimnasia La Plata vs Aldosivi ESPN Premium, Disney+ Premium, Fanatiz
- 17:45 Tigre vs Racing Club TyC Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium
- 17:45 Defensa y Justicia vs Estudiantes Fanatiz, fuboTV, TyC Sports
- 20:00 Unión Santa Fe vs Gimnasia Mendoza Fanatiz
- 20:00 Argentinos Juniors vs Belgrano TyC Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium
Chile - Primera División de Chile
- 16:00 Everton vs Unión La Calera TNT Sports Go, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 18:20 Inter Bogotá vs Deportes Tolima Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 Deportivo Pereira vs Junior Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:00 Deportivo Recoleta vs Libertad DIRECTV Sports, Tigo Sports
- 18:15 Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports, Tigo Sports
Norteamérica - Campeonato Sub-17 Femenino de la CONCACAF
- 14:00 Guyana Sub-17 vs St. Vincent & The Grenadines Sub-17
- Disney+ Premium
- 15:00 Islas Caimán Sub-17 vs St. Lucia Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
- 17:00 Granada Sub-17 vs Anguila Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
- 18:00 Haití Sub-17 vs Guatemala Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2
- 19:00 Honduras Sub-17 vs Jamaica Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
- 20:00 Costa Rica Sub-17 vs Cuba Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2
Turquía - Super Lig
- 12:00 Kocaelispor vs Fenerbahçe Disney+ Premium
