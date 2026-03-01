Por Redacción EC

Partidos del lunes 2 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 2 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

  • 15:00 Real Madrid vs Getafe ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 12:30 Pisa vs Bologna ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:45 Udinese vs Fiorentina Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 15:15 Gil Vicente vs Benfica ESPN4 Brazil, Disney+ Premium Brazil

Argentina - Liga Profesional

  • 17:15 Deportivo Riestra vs Platense TyC Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 17:15 Estudiantes vs Vélez Sarsfield TNT Sports, Max
  • 19:30 Independiente Rivadavia vs River Plate TyC Sports, ESPN Premium
  • 19:30 Banfield vs Aldosivi TNT Sports, Max, Fanatiz

Ecuador - Serie A

  • 19:30 Manta vs Independiente del Valle Zapping

Paraguay - Primera División

  • 16:30 Sportivo Luqueño vs Rubio Ñú DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • 18:30 Sportivo San Lorenzo vs Libertad DIRECTV Sports, Tigo Sports , Fanatiz

Uruguay - Primera División

  • 18:00 Deportivo Maldonado vs Juventud Disney+ Premium, Disney+ Premium

Inglaterra - Championship

  • 15:00 Birmingham City vs Middlesbrough Disney+ Premium, ESPN 5

