Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Perú - Liga 1

  • 11:00 Sport Huancayo vs Melgar Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 13:15 UTC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:30 Sporting Cristal vs FC Cajamarca Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Inglaterra - Premier League

  • 15:00 Newcastle United vs Everton ESPN3, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 15:00 Deportivo La Coruña vs Osasuna ESPN 4, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 12:30 Sassuolo vs Fiorentina ESPN3, Disney+ Premium
  • 14:45 Atalanta vs Parma Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 14:45 Lorient vs Brest Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 15:15 Gil Vicente vs Vitória Guimarães Sport TV1, Sport TV Multiscreen
  • 15:15 Benfica vs Alverca DIRECTV Sports, DGO

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Platense vs Central Córdoba SdE Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
  • 17:00 Defensa y Justicia vs Independiente Disney+ Premium, Fanatiz, TNT Sports, Max
  • 19:15 Independiente Rivadavia vs Banfield Fanatiz, TNT Sports, Max, ViX
  • 19:15 Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz

Bolivia - Primera División

  • 16:15 Real Tomayapo vs Blooming Entel Gol

Brasil - Brasileirão

  • 18:00 RB Bragantino vs Santos Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

Chile - Primera División

  • 16:00 Deportes Limache vs Audax Italiano max, TNT Sports
  • 18:30 Deportes Concepción vs Palestino max, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:05 Rionegro Águilas vs Fortaleza RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
  • 20:15 Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Ecuador - Serie A

  • 15:30 Orense vs Técnico Universitario Zapping

Uruguay - Primera División

  • 18:00 Albion vs Deportivo Maldonado Disney+ Premium, DIRECTV Sports

Asia - AFC Champions League Elite

  • 8:45 Pakhtakor vs Al Nassr ESPN 4, Disney+ Premium
  • 11:00 Al Sadd vs Al-Ahli
  • 11:00 Al Wasl vs Al Quwa Al Jawiya
  • 11:00 Tractor Sazi vs Neftchi
  • 13:15 Al Gharafa vs Al Quadisiya Disney+ Premium
  • 13:15 Al Ittihad vs Al Ain

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