Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
- 11:00 Sport Huancayo vs Melgar Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 13:15 UTC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:30 Sporting Cristal vs FC Cajamarca Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Newcastle United vs Everton ESPN3, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 15:00 Deportivo La Coruña vs Osasuna ESPN 4, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 12:30 Sassuolo vs Fiorentina ESPN3, Disney+ Premium
- 14:45 Atalanta vs Parma Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 14:45 Lorient vs Brest Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 15:15 Gil Vicente vs Vitória Guimarães Sport TV1, Sport TV Multiscreen
- 15:15 Benfica vs Alverca DIRECTV Sports, DGO
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Platense vs Central Córdoba SdE Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
- 17:00 Defensa y Justicia vs Independiente Disney+ Premium, Fanatiz, TNT Sports, Max
- 19:15 Independiente Rivadavia vs Banfield Fanatiz, TNT Sports, Max, ViX
- 19:15 Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors ESPN, Disney+ Premium, Fanatiz
Bolivia - Primera División
- 16:15 Real Tomayapo vs Blooming Entel Gol
Brasil - Brasileirão
- 18:00 RB Bragantino vs Santos Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Chile - Primera División
- 16:00 Deportes Limache vs Audax Italiano max, TNT Sports
- 18:30 Deportes Concepción vs Palestino max, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 16:05 Rionegro Águilas vs Fortaleza RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 20:15 Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Ecuador - Serie A
- 15:30 Orense vs Técnico Universitario Zapping
Uruguay - Primera División
- 18:00 Albion vs Deportivo Maldonado Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Asia - AFC Champions League Elite
- 8:45 Pakhtakor vs Al Nassr ESPN 4, Disney+ Premium
- 11:00 Al Sadd vs Al-Ahli
- 11:00 Al Wasl vs Al Quwa Al Jawiya
- 11:00 Tractor Sazi vs Neftchi
- 13:15 Al Gharafa vs Al Quadisiya Disney+ Premium
- 13:15 Al Ittihad vs Al Ain
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