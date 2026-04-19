Redacción EC

Partidos de hoy, lunes 20 de abril de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Crystal Palace vs West Ham ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 13:45 Lecce vs Fiorentina Disney+ Premium, SCCN

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 Moreirense vs Estoril Sport.TV África, ZAP

Argentina - Liga Profesional

  • 13:00 Barracas Central vs Belgrano TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 15:15 Banfield vs Independiente Rivadavia Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium, Zapping
  • 15:15 Central Córdoba SdE vs Platense TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports, Max
  • 17:30 San Lorenzo vs Vélez Sarsfield TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports, Max
  • 19:45 Tigre vs Huracán TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports, Max
  • 19:45 Gimnasia Mendoza vs Lanús Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium

Chile - Primera División

  • 19:30 Universidad Católica vs Unión La Calera Max, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:20 Once Caldas vs Inter Bogotá Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol

Paraguay - Primera División

  • 16:15 Rubio Ñú vs Libertad DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
  • 18:30 Sportivo Ameliano vs Nacional Asunción DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Perú - Liga 2

  • 15:00 Binacional vs Estudiantil CNI Nativa

Uruguay - Primera División

  • 15:00 Boston River vs Cerro Largo Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 18:30 Peñarol vs Juventud Disney+ Premium, DIRECTV Sports

Venezuela - Primera División

  • 16:00 Zamora vs Caracas
  • 17:00 Carabobo vs Anzoátegui FC
  • 18:00 Deportivo La Guaira vs Portuguesa

Ecuador - Copa Ecuador

  • 15:00 Astillero vs 22 de Julio DIRECTV Sports, DGO

Asia - AFC Champions League Elite

  • 11:15 Vissel Kobe vs Al-Ahli Disney+ Premium

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.