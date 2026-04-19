Partidos de hoy, lunes 20 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Crystal Palace vs West Ham ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 13:45 Lecce vs Fiorentina Disney+ Premium, SCCN
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Moreirense vs Estoril Sport.TV África, ZAP
Argentina - Liga Profesional
- 13:00 Barracas Central vs Belgrano TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, Disney+ Premium
- 15:15 Banfield vs Independiente Rivadavia Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium, Zapping
- 15:15 Central Córdoba SdE vs Platense TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports, Max
- 17:30 San Lorenzo vs Vélez Sarsfield TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports, Max
- 19:45 Tigre vs Huracán TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports, Max
- 19:45 Gimnasia Mendoza vs Lanús Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
Chile - Primera División
- 19:30 Universidad Católica vs Unión La Calera Max, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 18:20 Once Caldas vs Inter Bogotá Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol
Paraguay - Primera División
- 16:15 Rubio Ñú vs Libertad DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 18:30 Sportivo Ameliano vs Nacional Asunción DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Perú - Liga 2
- 15:00 Binacional vs Estudiantil CNI Nativa
Uruguay - Primera División
- 15:00 Boston River vs Cerro Largo Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 18:30 Peñarol vs Juventud Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Venezuela - Primera División
- 16:00 Zamora vs Caracas
- 17:00 Carabobo vs Anzoátegui FC
- 18:00 Deportivo La Guaira vs Portuguesa
Ecuador - Copa Ecuador
- 15:00 Astillero vs 22 de Julio DIRECTV Sports, DGO
Asia - AFC Champions League Elite
- 11:15 Vissel Kobe vs Al-Ahli Disney+ Premium