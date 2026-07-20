Partidos de hoy, lunes 20 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 20 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Bolivia - Primera División

14:00 San Antonio Bulo Bulo vs ABB Entel Gol

18:00 Nacional Potosí vs Real Oruro Entel Gol

Ecuador - Serie A

14:00 Mushuc Runa vs Orense Zapping

Perú - Liga 2

11:00 Molinos El Pirata vs Universidad San Martín YouTube

Uruguay - Primera División

15:00 Torque vs Danubio Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV

18:00 Defensor Sporting vs Liverpool Disney+ Premium, DIRECTV Sports