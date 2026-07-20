Partidos de hoy, lunes 20 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 20 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Bolivia - Primera División
- 14:00 San Antonio Bulo Bulo vs ABB Entel Gol
- 18:00 Nacional Potosí vs Real Oruro Entel Gol
Ecuador - Serie A
- 14:00 Mushuc Runa vs Orense Zapping
Perú - Liga 2
- 11:00 Molinos El Pirata vs Universidad San Martín YouTube
Uruguay - Primera División
- 15:00 Torque vs Danubio Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV
- 18:00 Defensor Sporting vs Liverpool Disney+ Premium, DIRECTV Sports