Partidos de hoy, lunes 20 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 20 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:15 Sport Huancayo vs Alianza Lima Liga 1 Max
- 18:00 Sport Boys vs Melgar GOLTV
- 20:15 Universitario vs Ayacucho GOLTV
Inglaterra - Premier League
- 14:00 West Ham United vs Brentford ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 14:00 Deportivo Alavés vs Valencia ESPN 3, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 13:45 Cremonese vs Udinese Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Tigre vs Barracas Central TNT Sports, Max
- 17:00 Deportivo Riestra vs Instituto ESPN Premium, Disney Plus
- 19:15 Atlético Tucumán vs San Lorenzo ESPN Premium, Disney Plus
Brasil - Brasileirão
- 17:00 Juventude vs RB Bragantino Zapping
- 17:30 Vasco da Gama vs Fluminense Zapping
- 19:30 Santos vs Vitória Zapping
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 La Equidad vs Deportes Tolima RCN Nuestra Tele, Win Sports
- 20:10 Medellín vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 19:00 El Nacional vs Deportivo Cuenca Canal del Futbol, Zappingl Futbol, Zapping
Uruguay - Primera División
- 14:00 Racing vs Juventud GOLTV, Disney Plus
- 17:00 Plaza Colonia vs Liverpool Disney Plus