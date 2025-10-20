Redacción EC
Partidos de hoy, lunes 20 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 20 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:15 Sport Huancayo vs Alianza Lima Liga 1 Max
  • 18:00 Sport Boys vs Melgar GOLTV
  • 20:15 Universitario vs Ayacucho GOLTV

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 West Ham United vs Brentford ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 14:00 Deportivo Alavés vs Valencia ESPN 3, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 13:45 Cremonese vs Udinese Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Tigre vs Barracas Central TNT Sports, Max
  • 17:00 Deportivo Riestra vs Instituto ESPN Premium, Disney Plus
  • 19:15 Atlético Tucumán vs San Lorenzo ESPN Premium, Disney Plus

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 Juventude vs RB Bragantino Zapping
  • 17:30 Vasco da Gama vs Fluminense Zapping
  • 19:30 Santos vs Vitória Zapping

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:00 La Equidad vs Deportes Tolima RCN Nuestra Tele, Win Sports
  • 20:10 Medellín vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 19:00 El Nacional vs Deportivo Cuenca Canal del Futbol, Zappingl Futbol, Zapping

Uruguay - Primera División

  • 14:00 Racing vs Juventud GOLTV, Disney Plus
  • 17:00 Plaza Colonia vs Liverpool Disney Plus

