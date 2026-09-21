Partidos de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 21 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Argentina - Liga Profesional
- 12:30 Aldosivi vs Atlético Tucumán TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports Argentina, inter, Max Argentina
- 17:00 Barracas Central vs Independiente Rivadavia TyC Sports, Fanatiz , TNT Sports Argentina, inter, Max Argentina
- 19:15 Lanús vs Estudiantes TyC Sports, Disney+ Premium, ESPN 5, Fanatiz, ESPN Argentina
Ecuador - Serie A
- 14:00 Manta vs Orense Zapping
- 19:30 Barcelona vs Independiente del Valle Zapping
Uruguay - Primera División
- 17:30 Central Español vs Torque Disney+ Premium