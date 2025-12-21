Redacción EC
Partidos de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 22 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 15:00 Fulham vs Nottingham Forest ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

  • 15:00 Athletic Club vs Espanyol ESPN 2, Disney Plus

Italia - Supercopa de Italia

  • 14:00 Napoli vs Bologna DIRECTV, DGO

Portugal - Primeira Liga

  • 13:45 Alverca vs Porto GolTV Latinoamérica, GolTV Play
  • 15:45 Benfica vs Famalicao GolTV Latinoamérica, GolTV Play

África - Copa Africana de Naciones

  • 9:00 Malí vs Zambia Claro Sports
  • 12:00 Sudáfrica vs Angola Claro Sports
  • 15:00 Egipto vs Zimbabue Claro Sports

Turquía - Superliga

  • 12:00 Gençlerbirliği vs Trabzonspor Disney Plus

