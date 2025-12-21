Partidos de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 22 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Fulham vs Nottingham Forest ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 15:00 Athletic Club vs Espanyol ESPN 2, Disney Plus
Italia - Supercopa de Italia
- 14:00 Napoli vs Bologna DIRECTV, DGO
Portugal - Primeira Liga
- 13:45 Alverca vs Porto GolTV Latinoamérica, GolTV Play
- 15:45 Benfica vs Famalicao GolTV Latinoamérica, GolTV Play
África - Copa Africana de Naciones
- 9:00 Malí vs Zambia Claro Sports
- 12:00 Sudáfrica vs Angola Claro Sports
- 15:00 Egipto vs Zimbabue Claro Sports
Turquía - Superliga
- 12:00 Gençlerbirliği vs Trabzonspor Disney Plus