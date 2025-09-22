Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 22 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 | Alianza Atlético vs Ayacucho vía Liga 1 Max
  • 19:15 | Cusco vs ADT vía Liga 1 Max
  • 19:30 | Sport Boys vs Atlético Grau vía GOLPERÚ

Italia - Serie A

  • 13:45 | Napoli vs Pisa vía Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 13:00 | Olympique Marseille vs PSG vía ESPN, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 | Sporting CP vs Moreirense vía GolTV

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 | Estudiantes vs Defensa y Justicia vía ESPN Premium
  • 19:15 | Belgrano vs Newell’s Old Boys vía TNT Sports

Bolivia - Primera División

Venezuela - Primera División de Venezuela

  • 18:00 | UCV vs Metropolitanos

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS