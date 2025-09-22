Partidos de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 22 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 | Alianza Atlético vs Ayacucho vía Liga 1 Max
- 19:15 | Cusco vs ADT vía Liga 1 Max
- 19:30 | Sport Boys vs Atlético Grau vía GOLPERÚ
Italia - Serie A
- 13:45 | Napoli vs Pisa vía Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 13:00 | Olympique Marseille vs PSG vía ESPN, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 | Sporting CP vs Moreirense vía GolTV
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 | Estudiantes vs Defensa y Justicia vía ESPN Premium
- 19:15 | Belgrano vs Newell’s Old Boys vía TNT Sports
Bolivia - Primera División
- 14:00 | Universitario de Vinto vs Real Oruro vía Futbol Canal
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 18:00 | UCV vs Metropolitanos