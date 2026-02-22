Partidos del lunes 23 de febrero del 2026: horarios, canales TV y cómo ver fútbol EN VIVO

Por Redacción EC

Partidos de hoy, lunes 23 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 23 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Deportivo Moquegua vs Deportivo Garcilaso Movistar Deportes, Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 15:00 Everton vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 15:00 Deportivo Alavés vs Girona ESPN2, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 12:30 Fiorentina vs Pisa ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:45 Bologna vs Udinese Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 15:15 Famalicão vs Casa Pia

Ecuador - Serie A

  • 19:30 Libertad vs Manta Zapping

Venezuela - Primera División

  • 16:30 Zamora vs Deportivo La Guaira
  • 17:30 Anzoátegui FC vs Estudiantes Mérida

