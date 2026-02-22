Partidos del lunes 23 de febrero del 2026: horarios, canales TV y cómo ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, lunes 23 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 23 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Deportivo Moquegua vs Deportivo Garcilaso Movistar Deportes, Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Everton vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 15:00 Deportivo Alavés vs Girona ESPN2, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 12:30 Fiorentina vs Pisa ESPN2, Disney+ Premium
- 14:45 Bologna vs Udinese Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 15:15 Famalicão vs Casa Pia
Ecuador - Serie A
- 19:30 Libertad vs Manta Zapping
Venezuela - Primera División
- 16:30 Zamora vs Deportivo La Guaira
- 17:30 Anzoátegui FC vs Estudiantes Mérida