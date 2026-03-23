Partidos de hoy, lunes 23 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 23 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Argentina - Liga Profesional

17:00 Estudiantes vs Central Córdoba SdE ESPN Premium, Disney+ Premium

19:15 Huracán vs Barracas Central TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

14:00 Boyacá Chicó vs Deportes Tolima RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

16:10 Santa Fe vs Medellín RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

18:20 Jaguares de Córdoba vs Rionegro Águilas RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

16:30 Guayaquil City vs Leones del Norte Zapping

19:00 Aucas vs Orense Zapping

Paraguay - Primera División

16:30 Sportivo Trinidense vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports

18:30 Rubio Ñú vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports, Tigo Sports

España - LaLiga SmartBank

14:30 CD Castellon vs Cultural Leonesa Disney+ Premium