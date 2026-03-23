Partidos de hoy, lunes 23 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 23 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Estudiantes vs Central Córdoba SdE ESPN Premium, Disney+ Premium
- 19:15 Huracán vs Barracas Central TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Boyacá Chicó vs Deportes Tolima RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 16:10 Santa Fe vs Medellín RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 18:20 Jaguares de Córdoba vs Rionegro Águilas RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A
- 16:30 Guayaquil City vs Leones del Norte Zapping
- 19:00 Aucas vs Orense Zapping
Paraguay - Primera División
- 16:30 Sportivo Trinidense vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports
- 18:30 Rubio Ñú vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports, Tigo Sports
España - LaLiga SmartBank
- 14:30 CD Castellon vs Cultural Leonesa Disney+ Premium