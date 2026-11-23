Partidos de hoy, lunes 23 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, lunes 23 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Brentford vs Everton Disney+ Premium, ESPN 5
España - LaLiga
- 15:00 Levante vs Elche DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 14:45 Monza vs Fiorentina ESPN 4, Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Gimnasia La Plata vs Newell’s Old Boys Disney+ Premium
Bolivia - Primera División
- 14:00 Real Oruro vs Guabirá Entel Gol
- 16:15 Universitario de Vinto vs Gualberto Villarroel SJ Entel Gol
Brasil - Brasileirão
- 17:30 Internacional vs Vitória Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 18:00 Botafogo vs São Paulo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 19:00 Santos vs Gremio Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Paraguay - Primera División
- 16:00 2 de Mayo vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 18:15 Nacional Asunción vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 14:30 Juventud vs Defensor Sporting Disney+ Premium
- 17:30 Albion vs Danubio Disney+ Premium
Copa Mundial Sub-17
- 7:30 Tayikistán Sub-17 vs Croacia Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 7:30 España Sub-17 vs Fiyi Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 8:00 Uzbekistán Sub-17 vs Jamaica Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 8:30 Senegal Sub-17 vs Cuba Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 9:30 Italia Sub-17 vs Costa de Marfil Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 10:00 Marruecos Sub-17 vs China PR Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 10:30 Vietnam Sub-17 vs Nueva Zelanda Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 10:30 Malí Sub-17 vs Bélgica Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
Asia - AFC Champions League Elite
- 8:45 Neftchi vs Al Hilal ESPN 4, Disney+ Premium
- 11:00 Tractor Sazi vs Al Wasl
- 11:00 Al Shamal vs Al-Ahli
- 11:00 Al Ain vs Esteghlal
- 13:15 Al Quwa Al Jawiya vs Al Gharafa
- 13:15 Al Ittihad vs Pakhtakor
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 20:00 St. Louis City vs Los Angeles FC Apple TV
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