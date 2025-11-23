Redacción EC
Partidos de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 24 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglatera - Premier League

  • 15:0 Manchester United vs Everton Disney Plus

España - LaLiga

  • 15:00 Espanyol vs Sevilla DIRECTV, DGO

Italia - Serie A

  • 12:30 Torino vs Como ESPN, Disney Plus
  • 14:45 Sassuolo vs Pisa ESPN, Disney Plus

Argentina - Liga Profesional de Fútbol

  • 15:00 Deportivo Riestra vs Barracas Central TNT Sports, Max
  • 17:15 Racing Club vs River Plate ESPN Premium, Disney Plus
  • 20:00 Unión Santa Fe vs Gimnasia La Plata ESPN Premium, Disney Plus

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 Mirassol vs Ceará Zapping
  • 19:00 Internacional vs Santos Zapping

Chile - Primera División de Chile

  • 18:00 Ñublense vs Huachipato TNT Sports

Copa Mundial Sub-17

  • 8:30 Austria Sub-17 vs Italia Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 11:00 Portugal Sub-17 vs Brasil Sub-17 DIRECTV, DGO

Estados Unidos - MLS

  • 22:00 San Diego vs Minnesota United MLS Season Pass

