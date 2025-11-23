Partidos de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Inglatera - Premier League
- 15:0 Manchester United vs Everton Disney Plus
España - LaLiga
- 15:00 Espanyol vs Sevilla DIRECTV, DGO
Italia - Serie A
- 12:30 Torino vs Como ESPN, Disney Plus
- 14:45 Sassuolo vs Pisa ESPN, Disney Plus
Argentina - Liga Profesional de Fútbol
- 15:00 Deportivo Riestra vs Barracas Central TNT Sports, Max
- 17:15 Racing Club vs River Plate ESPN Premium, Disney Plus
- 20:00 Unión Santa Fe vs Gimnasia La Plata ESPN Premium, Disney Plus
Brasil - Brasileirão
- 17:00 Mirassol vs Ceará Zapping
- 19:00 Internacional vs Santos Zapping
Chile - Primera División de Chile
- 18:00 Ñublense vs Huachipato TNT Sports
Copa Mundial Sub-17
- 8:30 Austria Sub-17 vs Italia Sub-17 DIRECTV, DGO
- 11:00 Portugal Sub-17 vs Brasil Sub-17 DIRECTV, DGO
Estados Unidos - MLS
- 22:00 San Diego vs Minnesota United MLS Season Pass