Partidos de hoy, lunes 25 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 25 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 14:00 | Newcastle United vs Liverpool vía Disney Plus
España - LaLiga
- 12:30 | Athletic Club vs Rayo Vallecano vía DIRECTV Sports
- 14:30 | Sevilla vs Getafe vía ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 11:30 Udinese vs Hellas Verona vía ESPN 4, Disney+ Premium
- 13:45 Internazionale vs Torino vía ESPN, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 | Estrela vs Alverca
Argentina - Liga Profesional
- 13:00 | Deportivo Riestra vs Sarmiento vía Disney+ Premium
- 15:00 | Godoy Cruz vs Vélez Sarsfield vía TyC Sports
- 17:00 | Belgrano vs Central Córdoba SdE vía Disney+ Premium
- 17:15 | Estudiantes vs Aldosivi vía TyC Sports
- 19:15 | Lanús vs River Plate vía ESPN, Disney+ Premium
Brasil - Brasileirão
- 17:00 | Palmeiras vs Sport Recife vía Zapping
- 19:00 | Flamengo vs Vitória vía Zapping
Colombia - Liga Betplay
- 18:00 | Boyacá Chicó vs Deportivo Cali vía RCN, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 19:00 | Orense vs Delfin vía Canal del Futbol, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:30 | Libertad vs Guaraní vía Tigo Sports