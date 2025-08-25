Redacción EC
Partidos de hoy, lunes 25 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 25 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 | Newcastle United vs Liverpool vía Disney Plus

España - LaLiga

  • 12:30 | Athletic Club vs Rayo Vallecano vía DIRECTV Sports
  • 14:30 | Sevilla vs Getafe vía ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 11:30 Udinese vs Hellas Verona vía ESPN 4, Disney+ Premium
  • 13:45 Internazionale vs Torino vía ESPN, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 | Estrela vs Alverca

Argentina - Liga Profesional

  • 13:00 | Deportivo Riestra vs Sarmiento vía Disney+ Premium
  • 15:00 | Godoy Cruz vs Vélez Sarsfield vía TyC Sports
  • 17:00 | Belgrano vs Central Córdoba SdE vía Disney+ Premium
  • 17:15 | Estudiantes vs Aldosivi vía TyC Sports
  • 19:15 | Lanús vs River Plate vía ESPN, Disney+ Premium

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 | Palmeiras vs Sport Recife vía Zapping
  • 19:00 | Flamengo vs Vitória vía Zapping

Colombia - Liga Betplay

  • 18:00 | Boyacá Chicó vs Deportivo Cali vía RCN, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 19:00 | Orense vs Delfin vía Canal del Futbol, Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:30 | Libertad vs Guaraní vía Tigo Sports

