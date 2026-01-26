Redacción EC
Partidos de hoy, lunes 26 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 26 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 15:00 Everton vs Leeds United ESPN 2, Disney+ Premium, Claro TV+

España - LaLiga

  • 15:00 Girona vs Getafe ESPN 3, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 14:45 Verona vs Udinese Disney+ Premium, DAZN Deutschland

Portugal - Primeira Liga

  • 15:15 Porto vs Gil Vicente ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Platense vs Instituto Disney+ Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:00 Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play

Europa - Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA

  • 11:30 Bielorrusia vs España Disney+ Premium, SuperSport 1 Digitalb
  • 14:30 Bélgica vs Eslovenia Disney+ Premium, SuperSport 1 Digitalb

Sudamérica - Copa América de Futsal

  • 10:00 Colombia vs Bolivia DGO, Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, Deportes RCN
  • 12:30 Venezuela vs Chile DGO, DIRECTV Sports, Canal 13
  • 15:00 Perú vs Ecuador DIRECTV Sports, DGO, SporTV
  • 17:30 Argentina vs Uruguay DGO, SporTV, DIRECTV Sports, Globoplay

Norteamérica - Campeonato Sub-17 Femenino de la CONCACAF

  • 13:00 Surinam Sub-17 vs Panamá Sub-17 Disney+ Premium
  • 15:00 Guadalupe Sub-17 vs Trinidad y Tobago Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2
  • 17:00 Islas Vírgenes de EE.UU. Sub-17 vs República Dominicana Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2
  • 18:00 Barbados Sub-17 vs El Salvador Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
  • 18:00 Bonaire Sub-17 vs Bermudas Sub-17 Disney+ Premium
  • 20:00 Dominica Sub-17 vs Nicaragua Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus

Turquía - Super Lig

  • 12:00 Eyüpspor vs Beşiktaş Disney+ Premium, ESPN

Arabia Saudita - Liga Profesional Saudí

  • Al Nassr vs Al Taawon Thmanyah y FOX One.

