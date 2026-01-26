Partidos de hoy, lunes 26 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 26 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Everton vs Leeds United ESPN 2, Disney+ Premium, Claro TV+
España - LaLiga
- 15:00 Girona vs Getafe ESPN 3, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 14:45 Verona vs Udinese Disney+ Premium, DAZN Deutschland
Portugal - Primeira Liga
- 15:15 Porto vs Gil Vicente ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Platense vs Instituto Disney+ Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play
Europa - Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA
- 11:30 Bielorrusia vs España Disney+ Premium, SuperSport 1 Digitalb
- 14:30 Bélgica vs Eslovenia Disney+ Premium, SuperSport 1 Digitalb
Sudamérica - Copa América de Futsal
- 10:00 Colombia vs Bolivia DGO, Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, Deportes RCN
- 12:30 Venezuela vs Chile DGO, DIRECTV Sports, Canal 13
- 15:00 Perú vs Ecuador DIRECTV Sports, DGO, SporTV
- 17:30 Argentina vs Uruguay DGO, SporTV, DIRECTV Sports, Globoplay
Norteamérica - Campeonato Sub-17 Femenino de la CONCACAF
- 13:00 Surinam Sub-17 vs Panamá Sub-17 Disney+ Premium
- 15:00 Guadalupe Sub-17 vs Trinidad y Tobago Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2
- 17:00 Islas Vírgenes de EE.UU. Sub-17 vs República Dominicana Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2
- 18:00 Barbados Sub-17 vs El Salvador Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
- 18:00 Bonaire Sub-17 vs Bermudas Sub-17 Disney+ Premium
- 20:00 Dominica Sub-17 vs Nicaragua Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
Turquía - Super Lig
- 12:00 Eyüpspor vs Beşiktaş Disney+ Premium, ESPN
Arabia Saudita - Liga Profesional Saudí
- Al Nassr vs Al Taawon Thmanyah y FOX One.
