Por Redacción EC

Partidos de hoy, lunes 27 de abril de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 27 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 ADT vs Los Chankas Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 19:00 Deportivo Garcilaso vs Melgar Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Manchester United vs Brentford ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 14:00 Espanyol vs Levante ESPN3, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 11:30 Cagliari vs Atalanta ESPN3, Disney+ Premium
  • 13:45 Lazio vs Udinese Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 Gil Vicente vs Casa Pia Sport TV1

Argentina - Liga Profesional

  • 16:45 Vélez Sarsfield vs Unión Santa Fe TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
  • 19:00 Huracán vs Argentinos Juniors Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium

Bolivia - Primera División

  • 19:00 Aurora vs San Antonio Bulo Bulo Entel TV, Entel Gol

Ecuador - Serie A

  • 16:30 Manta vs Universidad Católica Zapping
  • 19:00 Aucas vs Delfin Zapping

Perú - Liga 2

  • 11:00 Molinos El Pirata vs César Vallejo

Uruguay - Primera División

  • 17:30 Defensor Sporting vs Progreso Disney+ Premium, DIRECTV Sports

Chipre - Primera División

  • 11:00 AEL vs Anorthosis Claro Sports

Sudamérica - Sudamericano Sub-17 Femenino

  • 15:00 Venezuela Sub-17 vs Ecuador Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
  • 18:00 Uruguay Sub-17 vs Brasil Sub-17 DIRECTV Sports, DGO

Turquía - Super Lig

  • 9:00 Alanyaspor vs Samsunspor
  • 12:00 Konyaspor vs Trabzonspor Disney+ Premium
  • 12:00 Beşiktaş vs Fatih Karagümrük Disney+ Premium

