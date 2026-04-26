Partidos de hoy, lunes 27 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 27 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 ADT vs Los Chankas Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 19:00 Deportivo Garcilaso vs Melgar Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Manchester United vs Brentford ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 14:00 Espanyol vs Levante ESPN3, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 11:30 Cagliari vs Atalanta ESPN3, Disney+ Premium
- 13:45 Lazio vs Udinese Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Gil Vicente vs Casa Pia Sport TV1
Argentina - Liga Profesional
- 16:45 Vélez Sarsfield vs Unión Santa Fe TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
- 19:00 Huracán vs Argentinos Juniors Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
Bolivia - Primera División
- 19:00 Aurora vs San Antonio Bulo Bulo Entel TV, Entel Gol
Ecuador - Serie A
- 16:30 Manta vs Universidad Católica Zapping
- 19:00 Aucas vs Delfin Zapping
Perú - Liga 2
- 11:00 Molinos El Pirata vs César Vallejo
Uruguay - Primera División
- 17:30 Defensor Sporting vs Progreso Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Chipre - Primera División
- 11:00 AEL vs Anorthosis Claro Sports
Sudamérica - Sudamericano Sub-17 Femenino
- 15:00 Venezuela Sub-17 vs Ecuador Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 18:00 Uruguay Sub-17 vs Brasil Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
Turquía - Super Lig
- 9:00 Alanyaspor vs Samsunspor
- 12:00 Konyaspor vs Trabzonspor Disney+ Premium
- 12:00 Beşiktaş vs Fatih Karagümrük Disney+ Premium