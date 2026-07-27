Partidos de hoy, lunes 27 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 27 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Chile - Primera División de Chile

18:00 Unión La Calera vs Everton

Bolivia - Primera División

14:00 Gualberto Villarroel SJ vs Universitario de Vinto Entel Gol

Ecuador - Serie A

14:00 Mushuc Runa vs Libertad Zapping

16:30 Guayaquil City vs Universidad Católica Zapping

19:30 Deportivo Cuenca vs Emelec Zapping

Norteamérica - Campeonato Sub-20 de la CONCACAF

18:00 Antigua y Barbuda Sub-20 vs Guatemala Sub-20 Disney+ Premium

21:00 Costa Rica Sub-20 vs México Sub-20 Disney+ Premium