Partidos de hoy, lunes 27 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 27 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Chile - Primera División de Chile
- 18:00 Unión La Calera vs Everton
Bolivia - Primera División
- 14:00 Gualberto Villarroel SJ vs Universitario de Vinto Entel Gol
Ecuador - Serie A
- 14:00 Mushuc Runa vs Libertad Zapping
- 16:30 Guayaquil City vs Universidad Católica Zapping
- 19:30 Deportivo Cuenca vs Emelec Zapping
Norteamérica - Campeonato Sub-20 de la CONCACAF
- 18:00 Antigua y Barbuda Sub-20 vs Guatemala Sub-20 Disney+ Premium
- 21:00 Costa Rica Sub-20 vs México Sub-20 Disney+ Premium