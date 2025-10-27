Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, lunes 27 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 27 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

  • 15:00 Real Betis vs Atlético Madrid DIRECTV Sports

Portugal - Primeira Liga

  • 15:15 Moreirense vs Porto

Argentina - Liga Profesional

  • 14:00 Barracas Central vs Boca Juniors ESPN Premium, Disney Plus

Chile - Primera División de Chile

  • 16:00 Colo-Colo vs Deportes Limache Max, TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 19:45 Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira Win Sports, RCN

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 15:30 Sportivo Ameliano vs General Caballero JLM Tigo Sports
  • 18:00 Nacional Asunción vs Cerro Porteño Tigo Sports

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS