Partidos de hoy, lunes 27 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 27 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
España - LaLiga
- 15:00 Real Betis vs Atlético Madrid DIRECTV Sports
Portugal - Primeira Liga
- 15:15 Moreirense vs Porto
Argentina - Liga Profesional
- 14:00 Barracas Central vs Boca Juniors ESPN Premium, Disney Plus
Chile - Primera División de Chile
- 16:00 Colo-Colo vs Deportes Limache Max, TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 19:45 Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira Win Sports, RCN
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:30 Sportivo Ameliano vs General Caballero JLM Tigo Sports
- 18:00 Nacional Asunción vs Cerro Porteño Tigo Sports