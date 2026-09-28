Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 28 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - Liga de Naciones de la UEFA

  • 11:00 Armenia vs Montenegro Disney+ Premium
  • 11:00 Letonia vs Chipre Disney+ Premium
  • 11:00 Georgia vs Ucrania ESPN2, Disney+ Premium
  • 13:45 Irlanda del Norte vs Hungría Disney+ Premium
  • 13:45 Rumania vs Bosnia-Herzegovina Disney+ Premium
  • 13:45 Suecia vs Polonia Disney+ Premium
  • 13:45 Bélgica vs Francia ESPN, Disney+ Premium
  • 13:45 Turquía vs Italia Disney+ Premium

Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF

  • 14:00 Guadalupe vs Barbados YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX
  • 16:00 Cuba vs Bonaire YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus, fuboTV, Bluu
  • 17:00 Surinam vs Martinica YouTube, CONCACAF GO, SCCN, Fox Sports 2, fuboTV
  • 19:00 Jamaica vs Honduras YouTube, CONCACAF GO, SCCN, Fox Sports 2, fuboTV
  • 19:00 St. Kitts and Nevis vs Granada YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus, fuboTV, Bluu
  • 19:00 St. Lucia vs Bermudas YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX, FOX+
  • 21:00 Guatemala vs El Salvador YouTube, CONCACAF GO, SCCN, Fox Sports 2, fuboTV

Paraguay - Primera División

  • 14:30 Sportivo San Lorenzo vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • 17:00 Libertad vs Olimpia DIRECTV Sports, Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 18:00 Wanderers vs Albion Disney+ Premium, DIRECTV Sports

Amistoso

  • 5:25 Japón vs Venezuela Televen, DAZN Japan, Nippon TV
  • 6:00 Corea del Sur vs Uruguay SCCN, Flow TV, TV Chosun

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