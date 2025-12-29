Partidos de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 29 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Italia - Serie A
- 14:45 Roma vs Genoa ESPN, Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 15:15 Porto vs AVS GOLTV
África - Copa Africana de Naciones
- 11:00 Angola vs Egipto
- 11:00 Zimbabue vs Sur África
- 14:00 Zambia vs Marruecos
- 14:00 Comoras vs Malí