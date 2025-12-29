Partidos de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 29 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Italia - Serie A

14:45 Roma vs Genoa ESPN, Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

15:15 Porto vs AVS GOLTV

África - Copa Africana de Naciones

11:00 Angola vs Egipto

11:00 Zimbabue vs Sur África

14:00 Zambia vs Marruecos

14:00 Comoras vs Malí