Partidos de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 29 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

10:00 | Sport Boys vs Comerciantes Unidos - GOLPERU

13:00 | UTC Cajamarca vs Los Chankas - Liga 1 Max

15:15 | Sporting Cristal vs Ayacucho - Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

14:00 | Everton vs West Ham United - ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

14:00 | Valencia vs Real Oviedo - ESPN, Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

14:00 | Arouca vs Porto - GOLTV

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

15:00 | Noruega Sub-20 vs Nigeria Sub-20 - DIRECTV Sports

15:00 | Francia Sub-20 vs Sur África Sub-20 - DIRECTV Sports

18:00 | Colombia Sub-20 vs Arabia Saudita Sub-20 - DIRECTV Sports

18:00 | Estados Unidos Sub-20 vs Nueva Caledonia Sub-20 - DIRECTV Sports

Argentina - Liga Profesional

13:30 | Barracas Central vs Belgrano - TNT Sports

18:00 | Vélez Sarsfield vs Atlético Tucumán - ESPN Premium, Disney Plus

Bolivia - Primera División

14:00 | The Strongest vs Oriente Petrolero - Fútbol Canal

16:30 | Always Ready vs Real Oruro - Fútbol Canal

19:00 | Guabirá vs ABB - Fútbol Canal

Brasil - Brasileirão

18:00 | São Paulo vs Ceará

Paraguay - Primera División de Paraguay

15:00 | Sportivo Ameliano vs Deportivo Recoleta

17:30 | Atlético Tembetary vs Olimpia

Uruguay - Primera División

14:00 | Racing vs Progreso