Partidos de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 29 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 10:00 | Sport Boys vs Comerciantes Unidos - GOLPERU
- 13:00 | UTC Cajamarca vs Los Chankas - Liga 1 Max
- 15:15 | Sporting Cristal vs Ayacucho - Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 14:00 | Everton vs West Ham United - ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 14:00 | Valencia vs Real Oviedo - ESPN, Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 14:00 | Arouca vs Porto - GOLTV
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- 15:00 | Noruega Sub-20 vs Nigeria Sub-20 - DIRECTV Sports
- 15:00 | Francia Sub-20 vs Sur África Sub-20 - DIRECTV Sports
- 18:00 | Colombia Sub-20 vs Arabia Saudita Sub-20 - DIRECTV Sports
- 18:00 | Estados Unidos Sub-20 vs Nueva Caledonia Sub-20 - DIRECTV Sports
Argentina - Liga Profesional
- 13:30 | Barracas Central vs Belgrano - TNT Sports
- 18:00 | Vélez Sarsfield vs Atlético Tucumán - ESPN Premium, Disney Plus
Bolivia - Primera División
- 14:00 | The Strongest vs Oriente Petrolero - Fútbol Canal
- 16:30 | Always Ready vs Real Oruro - Fútbol Canal
- 19:00 | Guabirá vs ABB - Fútbol Canal
Brasil - Brasileirão
- 18:00 | São Paulo vs Ceará
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:00 | Sportivo Ameliano vs Deportivo Recoleta
- 17:30 | Atlético Tembetary vs Olimpia
Uruguay - Primera División
- 14:00 | Racing vs Progreso