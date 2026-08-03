Partidos de hoy, lunes 3 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 3 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Argentina - Liga Profesional
- 14:45 | Sarmiento vs Independiente Rivadavia
- 17:00 | Platense vs Talleres Córdoba
- 17:00 | Vélez Sarsfield vs Independiente
- 19:15 | Central Córdoba vs San Lorenzo
- 19:15 | Huracán vs Atlético Tucumán
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 | Atlético Bucaramanga vs Cúcuta Deportivo - RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A
- 19:00 | LDU Quito vs Delfin - Teleamazonas, Zapping
Paraguay - Primera División
- 14:00 | Sportivo Trinidense vs Sportivo San Lorenzo - Tigo Sports
- 16:30 | Deportivo Recoleta vs Nacional Asunción - Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 17:00 | Defensor Sporting vs Cerro - Disney Plus, DIRECTV