Por Redacción EC

Partidos de hoy, lunes 3 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 3 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Argentina - Liga Profesional

  • 14:45 | Sarmiento vs Independiente Rivadavia
  • 17:00 | Platense vs Talleres Córdoba
  • 17:00 | Vélez Sarsfield vs Independiente
  • 19:15 | Central Córdoba vs San Lorenzo
  • 19:15 | Huracán vs Atlético Tucumán

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:00 | Atlético Bucaramanga vs Cúcuta Deportivo - RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

  • 19:00 | LDU Quito vs Delfin - Teleamazonas, Zapping

Paraguay - Primera División

  • 14:00 | Sportivo Trinidense vs Sportivo San Lorenzo - Tigo Sports
  • 16:30 | Deportivo Recoleta vs Nacional Asunción - Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 17:00 | Defensor Sporting vs Cerro - Disney Plus, DIRECTV

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