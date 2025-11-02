Partidos de hoy, lunes 3 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 3 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

15:00 Sunderland vs Everton ESPN y Disney Plus Premium

España - LaLiga

15:00 Real Oviedo vs Osasuna DIRECTV, DGO

Italia - Serie A

12:30 Sassuolo vs Genoa Disney+ Premium

14:45 Lazio vs Cagliari ESPN y Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

15:45 Gil Vicente vs Santa Clara GolTV Latinoamerica

Argentina - Liga Profesional

14:45 Platense vs Sarmiento TNT Sports

14:45 Defensa y Justicia vs Huracán TyC Sports

17:00 Central Córdoba vs Racin Club TYC Sports

19:15 Banfield vs Lanús TNT Sports

19:15 Belgrano vs Tigre TYC Sports

Bolivia - Primera División

14:00 Oriente Petrolero vs Guabirá Fútbol Canal

16:15 Bolívar vs Universitario de Vinto Fútbol Canal

18:30 Aurora vs Independiente de Petrolero Fútbol Canal

Chile - Primeira División

17:00 Palestino vs Deportes Limache TNT Sports

Colombia - Liga BetPlay

14:00 Santa Fe vs Deportivo Cali RCN

16:10 Envigado vs Millonarios RCN

18:20 América de Cali vs Unión Magdalena RCN

20:30 Deportes Tolima vs Llaneros RCN

Ecuador - Serie A

19:00 Libertad vs Independiente del Valle Canal del Fútbol

Uruguay - Primera División

17:00 Plaza Colonia vs Cerro Largo Disney+ Premium

Asia - AFC Champions League

13:15 Al Gharafa vs Al Hilal Disney+ Premium

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

7:30 Sudáfrica Sub-17 vs Bolivia Sub-17 DIRECTV, DGO

7:30 Costa Rica Sub-17 vs Emiratos Árabes Unidos Sub-17 DIRECTV, DGO

8:00 Senegal Sub-17 vs Croacia Sub-17 DIRECTV, DGO

8:30 Japón Sub-17 vs Marruecos Sub-17 DIRECTV, DGO

9:45 Argentina Sub-17 vs Bélgica Sub-17 DIRECTV, DGO

10:15 Nueva Caledonia Sub-17 vs Portugal Sub-17 DIRECTV, DGO

10:45 Túnez Sub-17 vs Fiyi Sub-17 DIRECTV, DGO

10:45 Qatar Sub-17 vs Italia Sub-17 DIRECTV, DGO, América TVGO

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

22:45 Seattle Sounders vs Minnesota MLS Season Pass