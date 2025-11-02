Partidos de hoy, lunes 3 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 3 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Sunderland vs Everton ESPN y Disney Plus Premium
España - LaLiga
- 15:00 Real Oviedo vs Osasuna DIRECTV, DGO
Italia - Serie A
- 12:30 Sassuolo vs Genoa Disney+ Premium
- 14:45 Lazio vs Cagliari ESPN y Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 15:45 Gil Vicente vs Santa Clara GolTV Latinoamerica
Argentina - Liga Profesional
- 14:45 Platense vs Sarmiento TNT Sports
- 14:45 Defensa y Justicia vs Huracán TyC Sports
- 17:00 Central Córdoba vs Racin Club TYC Sports
- 19:15 Banfield vs Lanús TNT Sports
- 19:15 Belgrano vs Tigre TYC Sports
Bolivia - Primera División
- 14:00 Oriente Petrolero vs Guabirá Fútbol Canal
- 16:15 Bolívar vs Universitario de Vinto Fútbol Canal
- 18:30 Aurora vs Independiente de Petrolero Fútbol Canal
Chile - Primeira División
- 17:00 Palestino vs Deportes Limache TNT Sports
Colombia - Liga BetPlay
- 14:00 Santa Fe vs Deportivo Cali RCN
- 16:10 Envigado vs Millonarios RCN
- 18:20 América de Cali vs Unión Magdalena RCN
- 20:30 Deportes Tolima vs Llaneros RCN
Ecuador - Serie A
- 19:00 Libertad vs Independiente del Valle Canal del Fútbol
Uruguay - Primera División
- 17:00 Plaza Colonia vs Cerro Largo Disney+ Premium
Asia - AFC Champions League
- 13:15 Al Gharafa vs Al Hilal Disney+ Premium
Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA
- 7:30 Sudáfrica Sub-17 vs Bolivia Sub-17 DIRECTV, DGO
- 7:30 Costa Rica Sub-17 vs Emiratos Árabes Unidos Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:00 Senegal Sub-17 vs Croacia Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:30 Japón Sub-17 vs Marruecos Sub-17 DIRECTV, DGO
- 9:45 Argentina Sub-17 vs Bélgica Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:15 Nueva Caledonia Sub-17 vs Portugal Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Túnez Sub-17 vs Fiyi Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Qatar Sub-17 vs Italia Sub-17 DIRECTV, DGO, América TVGO
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 22:45 Seattle Sounders vs Minnesota MLS Season Pass