Partidos de hoy, lunes 30 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Colombia - Categoría Primera A
- 18:10 Medellín vs América de Cali RCN, Fanatiz, Win+ Futbol
- 20:20 Millonarios vs Fortaleza CEIF RCN, Fanatiz, Win Sports
Paraguay - Primera División
- 18:30 Libertad vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 16:00 Cerro Largo vs Danubio Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 19:00 Central Español vs Deportivo Maldonado Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Argentina - Copa Argentina
- 19:15 Unión Santa Fe vs Agropecuario TyC Sports, Fanatiz
Amistosos - FIFA Series
- 1:00 Nueva Zelanda vs Chile Disney+ Premium, DAZN, Chilevision, ESPN
- 5:00 Gabón vs Trinidad y Tobago DAZN
- 9:00 Uzbekistán vs Venezuela DAZN, Televen
- 10:00 Azerbaiyán vs Sierra Leona Disney+ Premium, DAZN
- 11:00 Chipre vs Moldavia Disney+ Premium, DAZN
- 13:45 Alemania vs Ghana ESPN, Disney+ Premium