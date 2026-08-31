Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, lunes 31 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 31 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Atlético Grau vs Melgar Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Aston Villa vs Arsenal ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, ESPN Brazil, Zapping

España - LaLiga

  • 12:30 Osasuna vs Getafe DIRECTV Sports Peru, DGO, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia
  • 14:30 Barcelona vs Rayo Vallecano Disney+ Premium, ESPN, Zapping, Claro TV+

Italia - Serie A

  • 11:30 Lecce vs Roma ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
  • 13:45 Atalanta vs Bologna Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, SCCN, Disney+ Premium Sur

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Defensa y Justicia vs Platense Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Fanatiz, ViX
  • 17:00 Estudiantes vs Newell’s Old Boys Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Sport TV2, SportItalia
  • 19:15 Instituto vs San Lorenzo Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, ViX
  • 19:15 Tigre vs Barracas Central ESPN Premium, Zapping, Claro TV+
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