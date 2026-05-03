Partidos de hoy, lunes 4 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Perú - Liga 1
- 13:00 Los Chankas vs Deportivo Garcilaso Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Chelsea vs Nottingham Forest Disney+ Premium
- 14:00 Everton vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 14:00 Sevilla vs Real Sociedad ESPN2, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 11:30 Cremonese vs Lazio Disney+ Premium
- 13:45 Roma vs Fiorentina ESPN 3, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Sporting CP vs Vitória Guimarães
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Gimnasia Mendoza vs Defensa y Justicia ESPN Argentina, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 17:15 Vélez Sarsfield vs Newell’s Old Boys TNT Sports, Max
- 19:30 Estudiantes Río Cuarto vs Instituto ESPN Premium, Disney+ Premium, Fanatiz
Bolivia - Primera División
- 19:00 Universitario de Vinto vs Blooming
Uruguay - Primera División
- 17:30 Peñarol vs Defensor Sporting Disney Plus