Partidos de hoy, lunes 5 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 5 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

África - Copa Africana de Naciones

  • 11:00 Egipto vs Benín Win Sports, Win+ Futbol
  • 14:00 Nigeria vs Mozambique Win Sports, Zapping

Inglaterra - Championship

  • 15:00 Leicester City vs West Bromwich Disney Plus, ESPN 5

Fútbol 7 Internacional

  • 16:00 Polonia vs Italia ESPN 3, Disney Plus
  • 17:00 Colombia vs Países Bajos Disney Plus

Turquía - Supercopa de Turquía

  • 12:30 Galatasaray vs Trabzonspor Sport 1, Polsat Sport 2

