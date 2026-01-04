Partidos de hoy, lunes 5 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 5 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

África - Copa Africana de Naciones

11:00 Egipto vs Benín Win Sports, Win+ Futbol

14:00 Nigeria vs Mozambique Win Sports, Zapping

Inglaterra - Championship

15:00 Leicester City vs West Bromwich Disney Plus, ESPN 5

Fútbol 7 Internacional

16:00 Polonia vs Italia ESPN 3, Disney Plus

17:00 Colombia vs Países Bajos Disney Plus

Turquía - Supercopa de Turquía

12:30 Galatasaray vs Trabzonspor Sport 1, Polsat Sport 2