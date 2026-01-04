Partidos de hoy, lunes 5 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 5 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
África - Copa Africana de Naciones
- 11:00 Egipto vs Benín Win Sports, Win+ Futbol
- 14:00 Nigeria vs Mozambique Win Sports, Zapping
Inglaterra - Championship
- 15:00 Leicester City vs West Bromwich Disney Plus, ESPN 5
Fútbol 7 Internacional
- 16:00 Polonia vs Italia ESPN 3, Disney Plus
- 17:00 Colombia vs Países Bajos Disney Plus
Turquía - Supercopa de Turquía
- 12:30 Galatasaray vs Trabzonspor Sport 1, Polsat Sport 2